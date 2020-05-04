«Банківський закон»: із більш ніж 16,5 тисяч поправок лишилось близько 230 – депутат

Унаслідок застосування скороченої процедури розгляду поправок до закону про банки, який, зокрема, має унеможливити повернення націоналізованих банків колишнім власникам, із 16 тисяч 586 поправок залишилися до розгляду в парламенті близько 230, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

Як написав у фейсбуці депутат, який є першим заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, з авторів усіх тисяч поправок тільки одна-єдина депутатка скористалася своїм правом наполягти на одній своїй поправці – «усі інші або забули, або не наполягали».

Железняк нагадав, що після того, як 30 квітня в Верховній Раді відбулося голосування за спеціальну процедуру розгляду великих кількостей поправок кожна фракція чи позафракційний депутат мали можливість подати свої правки, на яких вони наполягають, протягом двох календарних днів.

Таким чином, додав він, фінальна таблиця з переліком поправок вийде в 72 рази менша від оригіналу.

У коментарях він спрогнозував, що розгляд цих поправок на пленарному засіданні Верховної Ради відбудеться, найімовірніше, 12 травня.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він має, зокрема, гарантувати неповернення націоналізованих банків колишнім власникам (у першу чергу мається на увазі нині державний «Приватбанк» і його колишній головний співввласник, олігарх Ігор Коломойський) і відшкодування ними витрат на порятунок таких банків, здійснених коштом платників податків, а також значно обмежити можливості повернення колишнім власникам сум активів націоналізованих банків у разі, якщо ті через українські суди доможуться визнання націоналізації незаконною.

Ухвалення цього закону є однією з умов для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали понад 16,5 тисяч поправок у сподіванні заблокувати чи значно затримати його ухвалення. Після цього Верховна Рада внесла зміни до свого регламенту і погодила розгляд документа за скороченою спеціальною процедурою.