Комітет Ради розглянув правки до «антиколомойського закону» і рекомендує його до розгляду – Железняк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів розглянув усі 16 тисяч поправок до закону про банки, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у Facebook.

Цей закон є однією з умов для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

За словами Железняка, комітет після чотирьох днів обговорення рекордної кількості правок рекомендує закон про банки для розгляду в другому читанні.

«Одразу скажу, що всі норми, які стосуються кейсу Приватбанку і забороняють повернення банків ексвласникам, залишилися без змін. Але деякі зміни в тексті закону є», – написав Железняк у фейсбуці 27 квітня.

При цьому, за словами депутата, багато змін, які б покращили банківське регулювання не внесені в текст закону через обмеження згідно зі статтею 116 Регламенту, але домовилися, що найближчим часом до парламенту буде внесений відповідний законопроєкт.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали пропозиції понад 16 тисяч поправок.