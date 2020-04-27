Верховний суд заявив про тиск на суддів у справі про вклади Суркісів у «Приватбанку» і відклав розгляд

Велика палата Верховного Суду 27 квітня відклала розгляд касаційної скарги НБУ, уряду України та «Приватбанку» на рішення судів нижчих інстанцій за позовом родини Суркісів. Про це повідовив представник суду, заявивши про тиск на суддів з боку засобів інформації.

«У зв’язку з тим, що останніми днями на суддів Великої палати чиниться тиск через ЗМІ та інтернет-мережі, Велика палата Верховного Суду вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України та до Вищої ради правосуддя з відповідними заявами, тому розгляд справи сьогодні відкладено. Це певні статті, коментарі в соцмережах, у засобах масової інформації», – прокоментувала ситуацію пресслужба Верховного суду.

Суркіси у своєму позові вимагають скасування рішень НБУ про визнання їх пов’язаними з «Приватбанком» особами та визнання нечинними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 мільярд гривень на акції банку, пізніше викуплені державою за 1 грн, повідомив журналістам представник суду.

16 квітня Велика палата Верховного суду оголосила перерву на невизначений термін у розгляді касації Національного банку, Кабінету міністрів та «Приватбанку» у справі про визнання родини Суркісів пов’язаними особами.

У 2017 році суд першої інстанції задовольнив позов Суркісів щодо визнання їх не пов’язаними з банком особами і постановив повернути їм 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів США і 7,8 тисячі євро. Банк оскаржує це рішення.

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У процесі націоналізації «Приватбанку» вклади родини Суркісів обміняли на акції, а саму родину визнали пов’язаними з банком особами. Проведення операції дозволило державі надалі придбати акції банку за 1 гривню та націоналізувати фінансову установу.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.