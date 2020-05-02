Коломойський планує звертатися до ЄСПЛ через «Приватбанк» і співпрацювати з Портновим

Український бізнесмен Ігор Коломойський у коментарі hromadske заявив, що після ухвалення банківського законопроєкту планує звертатися до Європейського суду з прав людини і співпрацювати у цьому питанні з колишнім заступником голови Адміністрації президента часів Януковича, юристом Андрієм Портновим.

«Коли ухвалять закон (банківський – ред.), тоді вже буду звертатися. Ми обговорювали так, побіжно. Чому до нього? Він має великий досвід з 2014 року, він себе захищав, ще в нього були клієнти в його адвокатському об’єднані і він все виграв», – сказав Коломойський.

Він заявив, що закон про банки закриває для нього можливості судитися в Україні «на певний час».

«Можливості на відновлення справедливості вичерпані і я можу звертатися до Європейського суду. Портнов, до речі, з цього приводу зробив коментар якось. Напевно, я до нього звернусь, щоб він нас обслуговував. І отримаємо вирок Європейського суду, що націоналізація була незаконною, треба все повернути. І що тоді? Україні буде від цього легше? Рано чи пізно буде. А так виходить, що нова влада стала спільниками минулої у цьому питанні», – додав Коломойський.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали понад 16 тисяч поправок. Після цього Рада внесла зміни до регламенту і погодила розгляд документа за скороченою процедурою.