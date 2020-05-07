Мінфін: обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться

Міністерство фінансів заявляє, що Міжнародний валютний фонд змінив підходи до тривалості програм із країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By з огляду на масштабну фінансово-економічну кризу в світі через пандемію COVID-19 і загальну економічну невизначеність щодо тривалості й інтенсивності її наслідків.

«При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною. Водночас наразі переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають. Питання щодо модальності програми (EFF чи Stand-by) ще дискутується. Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by – 1,5 роки, EFF – 3 роки», – повідомило Міністерство фінансів у фейсбуці.

За даними Мінфіну, уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня.

Раніше сьогодні речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що фокус переговорів між Україною і Міжнародним валютним фондом змістився з трирічної програми співпраці EFF на 18-місячну програму stand-by «з огляду на безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації».

За його словами, фонд перебуває у контакті з владою України щодо параметрів нового механізму фінансування, який допоміг би країні ефективно протидіяти пандемії в економіці й медицині.