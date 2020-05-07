Разумков і посли G7 обговорили реформи та нову програму співпраці з МВФ

Посли країн «Групи семи» (G7) – США, Великоританії, Канади, Франції, Італії, Німеччини та Японії – заявили про важливість виконання умов для отримання Україною нової програми Міжнародного валютного фонду. Про це йдеться у твіттері головування США у Групі підтримки послів G7 в Україні.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 відзначили важливість забезпечення нової програми МВФ та подальшого просування вперед щодо законодавства на підтримку реформ, які зміцнять економіку та демократію України.

Водночас на сайті Верховної Ради вказано, що учасники зустрічі обговорили хід реалізації реформ в Україні і спікер Дмитро Разумков наголосив на важливості продовження вже розпочатих змін.

Разумков заявив, що після виходу з карантину Україні буде непросто повертатися до сталого економічного розвитку.

«З урахуванням тих проблем, що і так були, а також наслідків пандемії, це буде досить серйозним викликом для України. Буде збільшуватися показник безробіття, як і в багатьох інших країнах, тому лише об’єднавши зусилля наших держав, ми зможемо вийти з цієї ситуації», – сказав голова українського парламенту.

7 травня речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що фокус переговорів між Україною і фондом змістився з трирічної програми співпраці EFF на 18-місячну програму stand-by. Розмір нової програми наразі невідомий. Наразі віртуальна місія обговорює параметри цієї угоди.

Влада України і менеджмент МВФ у грудні 2019 року попередньо домовилися про відкриття нової трирічної програми EFF на 5,5 мільярда доларів.

Для того, щоб рішення про нову програму затвердила Рада директорів МВФ, Україна має ще ухвалити закон, спрямований на вдосконалення системи врегулювання банківських проблем і земельної реформи, так званий «антиколомойський закон». Цей законопроєкт уже ухвалений у першому читанні, але депутати, зокрема із владної партії «Слуга народу», подали до нього понад 16 тисяч поправок, що могло заблокувати його ухвалення. Після застосування законодавчого механізму, що дає можливість розглянути таку кількість поправок прискорено, до розгляду залишилися близько 30 правок.