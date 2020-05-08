Мінфін: переговори з МВФ неможливі без закону про банки

Переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом неможливі без ухвалення Верховною Радою закону про банки, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє «Громадське».

«Щодо запобіжника у вигляді закону 2571-д, вчора було задане питання щодо того, на скільки цей закон є критичний для перемовин з МВФ. На що ми отримали відповідь, що будь-які перемовини з МВФ без голосування цього закону є неможливими, по будь-яких програмах фінансування», – наголосив міністр.

Як зазначив Марченко, за новою програмою МВФ Україна має отримати 5 мільярдів доларів протягом 1,5 року.

У першому читанні законопроєкт ухвалили 30 березня.

27 квітня народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів розглянув усі 16 тисяч поправок до закону про банки.