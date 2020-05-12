Нацбанк зміцнив курс гривні щодо долара на дві копійки

Офіційний курс гривні зміцнився на 2,49 копійки щодо долара, свідчать дані Національного банку.

13 травня курс Нацбанку становитиме 26,7947 гривні за долар порівняно з показником 12 травня – 26,8196 гривні.

Довідковий курс щодо долара, який НБУ встановив опівдні 12 травня, становить 26,8093 гривні за долар.

Як повідомляє нішевий портал «Мінфін», опівдні на міжбанківський ринок виходила компанія «Нафтогаз», яка продала щонайменше 500 мільйонів доларів.

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«НБУ фактично викупив весь цей обсяг по 26,815 гривень за долар і це попередило обвал котирувань. Крім цього, регулятор викупив ще «чергову» двадцятку мільйонів доларів по 26,81 гривень. Само масовані скупки валюти Нацбанком втримали курс від провалу», – зазначають аналітики порталу.

Курс на міжбанківському ринку зранку курс становив 26,85-89 гривень за долар, а до протягом дня зміцнився до 26,74-77 гривень.