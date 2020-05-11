Співпраця з «Дойче Бан» дозволить пришвидшити реформування «Укрзалізниці» – посол Мельник

Залізниця Німеччини, «Дойче Бан», та «Укрзалізниця» співпрацюватмуть як стратегічні партнери. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Станом на сьогодні йдеться лише про консультування. Тобто про те, що завдяки фахівцям німецької залізниці реформа, яка була започаткована в Україні, буде не лише продовжена, але буде здійснюватися ще більш швидкими темпами», – сказав український дипломат.

Андрій Мельник наголосив, що «за обсягами і перевезень, і пасажирів, і вантажів німецька і українська залізниці фактично на одному рівні».

«Тобто ці обсяги одного виміру. Вантажопотоки в Україні навіть вищі, ніж в Німеччині. Тому, якщо нам вдасться співпраці, яка була започаткована, надати практичного продовження, то я переконаний, що від такого партнерства Україна лише зможе виграти», ¬– відзначив Мельник.



Меморандум про співпрацю «Укрзалізниці» і Deutsche Bahn був підписаний у Києві в лютому 2020 року. У ньому зазначалося, що йдеться про консультації німецьких фахівців щодо оптимізації операцій і управління. Деталі співпраці на той момент не були відомі, їх регулюватиме угода про стратегічне партнерство, підписання якої раніше анонсували на лютий. Нових дат українська та німецька сторони наразі не оголошували.

27 грудня 2019 року в Кабміні заявили про затвердження плану реформування галузі залізничних перевезень в Україні. Там ідеться про впровадження контрактного замовлення пасажирських перевезень, що будуть визнані суспільно важливими; заходи забезпечення безпеки перевезень при відкритті ринку перевізників; план реструктуризації АТ «Укрзалізниця» для підготовки компанії до відкриття ринку залізничних перевезень і первинного розміщення акцій (IPO).