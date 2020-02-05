Співпраця української залізниці і Deutsche Bahn: сторони підписали меморандум

Меморандум про співпрацю «Укрзалізниці» і Deutsche Bahn підписали сьогодні у Києві. Як зазначається, поки що йдеться про консультації німецьких фахівців щодо оптимізації операцій і управління. Між тим, деталі співпраці наразі все ще не відомі – їх регулюватиме угода про стратегічне партнерство, підписання якої раніше анонсували на лютий цього року.

«Звичайно, ми розуміємо, що на першому етапі співпраця між компаніями матиме радше консультаційний характер, але ми сподіваємося, що з часом ми можемо прийти до більш глибоких форм співпраці», – заявив прем’єр Олексій Гончарук під час церемонії підписання.

Із української сторони меморандум підписали виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Желько Марчек і член правління Ремігіуш Пашкевич, а з німецької – представники Deutsche Bahn Рональд Пофалла і Ніко Варнабов.

Пофалла, зокрема, зазначив, що очікує на плідну співпрацю. Він розповів, зокрема, про нові стандарти, які у себе впроваджує Deutsche Bahn у зв’язку зі змінами клімату – переходу на електрику, зменшення викидів вуглекислого газу, – а також поділився своєю думкою про приватизацію таких підприємств.

«Українську й німецьку залізницю можна порівняти. До того, як Deutsche Bahn приватизували, була така ситуація, що ми витрачали на персонал більше, ніж отримували прибутків. А після того, як ми пройшли приватизацію 25 років тому, то стали одним із найприбутковіших залізничних підприємств Європи», – зауважив він.

Як запевняють в уряді, про повну приватизацію, продаж чи оренду «Укрзалізниці» не йдеться, але раніше в уряді й самому підприємстві говорили про поділ компанії на три частини з тим, щоб виставити на продаж частину акцій.

Наразі тексту меморандуму на сайті уряду немає. При цьому зазначається, що меморандум є рамковим документом, а конкретні умови співпраці пропишуть в окремій угоді про стратегічне партнерство.

«На початковому етапі сторони вивчать стан компанії та складуть Дорожню карту змін. На етапі реалізації проєкту будуть призначені керівники, відповідальні за впровадження стратегічної дорожньої карти. Він триватиме не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року. Після етапу реалізації, з 1 січня 2021 року, слідує управлінський етап, під час якого компанія DB E&C надаватиме «Укрзалізниці» підтримку у сфері управління згідно з Ключовими показниками ефективності», – мовиться у повідомленні на сайті уряду.

Тим часом інтернет-видання «Економічна правда» оприлюднило скан документу, який, за його даними, і є підписаним сьогодні меморандумом. Там зазначається, що сторони зобов’язуються розробити концепцію і план співпраці, яка з боку німецької корпорації включатиме консультативну і технічну підтримку «Укрзалізниці». Орієнтовний період співпраці – 10 років.

Зміна керівництва УЗ перед підписанням меморандуму

Сьогоднішній день для залізниці відзначений не тільки підписанням документу з німцями. Рішення про призначення Желько Марчека виконувачем обов’язків голови правління прем’єр Гончарук також підписав 5 лютого. Це розпорядження є на сайті Кабінету міністрів.

Попередній керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов, якого звільнили 29 січня, заявив, що йдеться про «рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівникові», але формальних підстав його звільняти не було.

«Майже всі KPI виконані (достроково і прогнозовано), у 2019-му було кілька історичних рекордів: фінансових і в перевезеннях, реалізовані масштабні інфраструктурні проекти, ну і майбутнє IPO як лакмусовий папір успішних реформ», – написав він у фейсбуці.

Тоді як голова наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунер заявив: «Це рішення якнайкраще відповідає інтересам «Укрзалізниці», усуваючи будь-який простір для невизначеності, що могло б негативно вплинути на діяльність компанії, та дає можливість з новою енергією сфокусуватися на вирішенні поточних та майбутніх викликів».

Самі залізничники тим часом зміну керівництва вітають, хоча й не прогнозують якихось радикальних зрушень.

«Фактично Кравцов не впорався зі своїми завданнями: ні рухомий склад не поновлено, ані питання корупції не вирішено. Реформи не принесли залізничникам ні підвищення зарплати, ані покращення умов праці, ні боротьби з корупцією. Фактично все лишилося, як і було», – заявив Радіо Свобода голова Вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський.

Те, що німецька залізниця буде надавати «Укрзалізниці» консультації, він схвалює, якщо тільки їхні представники не будуть управляти підприємством (про що спочатку заявляв Гончарук, але потім спростували у Deutsche Bahn).

27 грудня минулого року в Кабміні заявили про затвердження плану реформування галузі залізничних перевезень в Україні. Там ідеться про впровадження контрактного замовлення пасажирських перевезень, що будуть визнані суспільно важливими; заходи забезпечення безпеки перевезень при відкритті ринку перевізників; план реструктуризації АТ «Укрзалізниця» для підготовки компанії до відкриття ринку залізничних перевезень і первинного розміщення акцій (IPO).