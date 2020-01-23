Співпраця української залізниці і Deutsche Bahn: що відомо на цей момент

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час економічного форуму в Давосі про намір передати в управління Deutsche Bahn українську залізницю на 10 років. Як пояснив глава уряду, відповідний меморандум сторони підписали напередодні, 22 січня. У німецькій компанії натомість уточнили, що йдеться, насамперед, про консультативну підтримку. Втім, експерти зазначають, що деталі домовленостей та умови співпраці стануть відомі тільки у лютому.

Передання української залізниці у тимчасове управління національному оператору залізничних перевезень Німеччини прем’єр Олексій Гончарук назвав «екосистемним рішенням», яке повинно показати: Україна відкрита і готова до впровадження європейських стандартів.

Офіційні документи ще мають бути підписані. Але політичне рішення вже ухвалено

«Про деталі ще потрібно домовлятися, звичайно. Офіційні документи ще мають бути підписані. Але політичне рішення вже ухвалено», – зазначив прем'єр-міністр України на українському сніданку на полях міжнародного економічного форуму в швейцарському Давосі.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав це головною новиною в галузі.

«Після впровадження реформи залізничних перевезень у Німеччині, використання залізничних мереж стало на 32% ефективніше, доходи Deutsche Bahn AG виросли на 174%. Саме про вивчення досвіду та його імплементацію йдеться в угоді. Про продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як «Укрзалізниця», мова не йде», – пояснив він.

У Deutsche Bahn, тим часом, також заперечили, що керуватимуть українською залізницею.

«DB Engineering & Consulting – консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту, – консультуватиме і підтримуватиме «Укрзалізницю» у підприємницьких і технічних питаннях», – зазначили представники пресслужби компанії в коментарі Deutsche Welle.

Що кажуть у профільному комітеті

В інфраструктурному комітеті Верховної Ради новину сприйняли неоднозначно. Заступниця голови комітету, депутатка від «Голосу» Юлія Клименко заявила, що про домовленості з німецькою транспортною компанією дізналася тільки під час форуму в Давосі, і що вони, на її думку, можуть нести загрозу національним інтересам.

Уряд самостійно не може передати «Укрзалізницю» в управління, бо це стратегічний об’єкт завбільшки з 5% ВВП України

«Судячи з усього, прем’єр-міністр України не тільки не економіст, але й не юрист. Він не знає, що уряд самостійно не може передати «Укрзалізницю» в управління, бо це стратегічний об’єкт завбільшки з 5% ВВП України. Уряд, який бореться з корупцією, розповідає про прозорість і запрошує в Давосі інвесторів в Україну, під столом на таємних і неконкурентних умовах передає в управління найбільшу компанію України німецький компанії, яка не є прибутковою та субсидується німецьким державним бюджетом у величезних розмірах – приблизно 12 мільярдів євро», – написала вона у фейсбуці.

Водночас, за словами ще одного заступника голови комітету з питань транспорту та інфраструктури, депутата від «Слуги народу» Володимира Крейденка, реформування української залізниці відображено, зокрема, в Угоді про асоціацію з ЄС, і Міністерство транспорту та інфраструктури шукає інвесторів, закордонних спеціалістів та партнерів для проведення необхідних трансформацій.

«Домовленості із Deutsche Bahn, досягнуті у Давосі щодо консультування «Укрзалізниці» у підприємницьких і технічних питаннях, є логічним продовженням таких кроків. Хотів би нагадати, що за останній період міністерством були також досягнуті домовленості щодо співробітництва із китайською компанією CRCC для модернізації української залізниці та реалізації транзитного потенціалу України. Наша залізниця, в рамках імплементації Угоди про асоціацію із ЄС, незабаром повинна бути розділена на три окремі підрозділи, які будуть займатися інфраструктурою, вантажними та пасажирськими перевезеннями. До того ж, «Укрзалізниця» має стати публічною та вийти на ІРО (первинне публічне розміщення акцій – ред.). Це є нормальною європейською практикою», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Що кажуть експерти

Зараз йдеться швидше про наміри сторін, а деталі та умови співпраці із німецькою компанією стануть відомі на початку лютого, коли буде підписана фінальна угода про стратегічне партнерство, зауважує директор «Центру транспортних стратегій» Сергій Вовк.

Україні потрібні, у першу чергу, німецькі технології управління

«Я позитивно оцінюю факт такої співпраці. Я вважаю, що Україні потрібні, в першу чергу, німецькі технології управління, досвід у розділенні компанії на три складові. Вони давно пройшли цей досвід і, звичайно, цей досвід цінний для України. Крім того, Україні потрібно залучати механізми співпраці з міжнародним капіталом. Це стосується й інвестицій в інфраструктуру, й інвестицій в рухомий склад. Я думаю, якби ми мали такого партнера, як Deutsche Bahn, то їх залучати було б простіше», – припускає експерт.

Для Deutsche Bahn, у свою чергу, це буде не перший такий проєкт міжнародний співпраці, наголошує Вовк. Він нарахував таких близько сотні.

«Один із останніх прикладів – це співпраця Deutsche Bahn і казахських залізниць. Вона теж була розпочата восени минулого року, і її завдання також полягає у покращенні операційного управління казахськими залізницями. Але що стосується України, тут важливо, аби ми одразу проговорили результати, які хочемо і можемо отримати», – каже Сергій Вовк.

Заступник директора «Центру економічної стратегії» Дмитро Яблоновський також позитивно дивиться на співпрацю української та німецької залізниць з точки зору вивчення іноземного досвіду.

Не треба, я думаю, вигадувати велосипед, а треба брати і вивчати досвід європейських компаній

«Відбувається європейська інтеграція, тож, звичайно, корисно вивчати досвід європейських компаній: німецької, польської та інших. Є концепція реформування залізниці, підходи, як приватних компаній з власними локомотивами допускати до колій, що робити із пасажирськими перевезеннями, приміськими. Тому не треба, я думаю, вигадувати велосипед, а треба брати досвід компаній європейських, які вже певним чином це організували, і вивчати їхній досвід», – переконаний він.

Водночас, за словами експерта, якщо йтиметься, все ж таки, про передачу управління «Укрзалізницею», то тут треба бути обережними.

«В Україні я не чув про прецеденти, коли держава делегувала комусь іншому управління державними компаніями, і не впевнений, що існує вже тут правова база, аби це робити», – каже Яблоновський.

27 грудня минулого року в Кабміні заявили про затвердження плану реформування галузі залізничних перевезень в Україні. Там йдеться про впровадження контрактного замовлення пасажирських перевезень, що будуть визнані суспільно важливими; заходи із забезпечення безпеки перевезень при відкритті ринку перевізників; план реструктуризації АТ «Укрзалізниця» для підготовки компанії до відкриття ринку залізничних перевезень та первинного розміщення акцій (IPO).