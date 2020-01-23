Україна хоче «віддати» залізницю в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років – Гончарук

Україна хоче «віддати» залізницю в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на українському сніданку на полях Міжнародного економічного форуму у швейцарському Давосі.

«Вчора було підписано меморандум з Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю. Ми пов'язуємо з цим дуже важливим рішенням не тільки долю інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита», – сказав Гончарук.

22 січня прем’єр пояснював, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми «Укрзалізниці». При цьому Україна повністю збереже за собою контроль над підприємством.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».