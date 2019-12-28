«Укрзалізниця»: Новий рік у поїзді зустрінуть близько 17 тисяч пасажирів

Новий рік у поїздах зустрічатимуть близько 17 тисячі пасажирів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Загалом у цю святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів. На поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у поїздах далекого сполучення. З них 16 678 місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок», – мовиться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що до свят призначили 49 додаткових поїздів та додаткові рейси, а деякі поїзди курсуватимуть за подовженими маршрутами.