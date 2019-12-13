«Укрзалізниця» призначила 26 додаткових потягів на свята

«Укрзалізниця» повідомила про призначення 26 додаткових потягів, що курсуватимуть у період з 20 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року. Окрім того, 7 потягам продовжено марштрут.

Йдеться, зокрема, про маршрути з Києва до Льовова, Ужгорода, Ковеля, Івано-Франківська, Чернівців, Ворохти, Кам’янця-Подільського, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Новоолексіївки, Миколаєва, Одеси та між деякими з цих міст.

Повний перелік можна переглянути тут.

Таким чином, як сподіваються залізничники, вдасться створити додаткових 300 тисяч місць.

Раніше Кабінет міністрів запропонував перенести робочий день із понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, а вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня, а також із понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

Також вихідний буде 25 грудня на Різдво за григоріанським календарем.