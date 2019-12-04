До Різдва 7 січня українцям пропонують влаштувати чотири вихідних поспіль

Кабінет Міністрів України рекомендує керівникам підприємств перенести робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня, щоб влаштувати громадянам з нагоди Різдва 7 січня чотири вихідних дні поспіль з 4 до 7 січня включно.

«Для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2020 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня», – йдеться в розпорядженні.

В уряді вважають, що такі зміни сприятимуть забезпеченню «раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2020 році 7 січня Різдва Христового».

Водночас іншою постановою Кабінету міністрів про перенесення робочих днів у 2019 році пропонувалося перенести робочий день із понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, а вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня, щоб влаштувати чотири вихідних дні напередодні святкування Нового року.

Також вихідний буде 25 грудня на Різдво за григоріанським календарем.