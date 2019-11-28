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28 листопада 2019, Київ 17:32
Новини | Суспільство

На зимові свята призначені 13 додаткових поїздів та продовжені маршрути 6-ти – Укрзалізниця

Загалом планують до свят призначити 35 додаткових поїздів

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«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до зимових свят, йдеться на сайті перевізника.

«На новорічні та різдвяні свята «Укрзалізниця» вже призначила 13 додаткових поїздів у популярних напрямках. Ще 6 поїздів для зручності пасажирів курсуватимуть за продовженими маршрутами», – йдеться в повідомленні.

Загалом, як повідомлялося раніше, до свят «Укрзалізниця» планує призначити 35 додаткових поїздів.

Постановою Кабінету міністрів України № 7-р пропонується чотири вихідних дні з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року. Пропонується перенести робочий день з 6 на 11 січня. Таким чином вихідні триватимуть з 4 до 7 січня.​ Також очікується додатковий вихідний 25 грудня на Різдво за Григоріанським календарем.

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