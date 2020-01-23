Хроніки Давосу: дискусії про клімат, виступ Зеленського та поїздка депутатів за рахунок олігарха

Раз на рік невелике швейцарське містечко Давос перетворюється на осередок найбагатших та найвпливовіших людей світу. Президенти, глави урядів, підприємці, меценати –​ усі тут.

Свою присутність на форумі підтвердили майже 3000 запрошених із 117 країн, враховуючи керівників 53 країн та урядів. Серед них – і президент України Володимир Зеленський.

Крім того, до Давосу приїхала численна делегація народних депутатів України. До фінансування їхньої поїздки в одне з найдорожчих місць світу, на яке на час проведення форуму перетворюється Давос, дотичний український олігарх Віктор Пінчук.

Цьогоріч економічний форум у Давосі – ювілейний – 50-й. Відвідувачі форуму, що приїздили у Давос раніше, кажуть, що цей – особливий. Зокрема, через заходи безпеки: у небі постійно кружляють гелікоптери, за 20 кілометрів від Давосу вже стоять поліцейські, облаштовані пости. Всіх зупиняють та перевіряють документи. Швейцарські поліцейські, щоправда, дуже чемні та привітні.

Цьогорічний Давоський форум неймовірно рясний на високих гостей. Чого лише вартий президент США Дональд Трамп. На нього тут дуже чекали ще торік. Але минулого року американська делегація взагалі не приїхала – через «шатдаун». А загалом американські лідери не приїздили в Давос 19 років. До Трампа востаннє форум відвідав Біл Клінтон. Це було у 2000 році.

Виступ Трампа та екоактивістки Грети Тунберг стали найбільш обговорюваними у Давосі.

Тунберг знову вступила в заочну полеміку з Трампом. За словами активістки, «коли наш будинок горить, бездіяльність тих, хто при владі, тільки роздмухує полум'я».

Трамп у своєму виступі підкреслив важливість екологічних проблем, але розкритикував активістів, які закликають до занадто активних дій.

Зміна клімату –​ одна з ключових на «Давосі 2020». Ще до початку форуму його засновник Клаус Шваб повідомив, що Всесвітній економічний форум розпочне виконувати дві глобальні ініціативи.

Перша –​ глобальна освітня програма, яка дозволить навчити 1 млрд. людей по всьому світу. Друга –​ висадка по всьому світу 1 млрд. дерев.

«Реставрація екосистеми – це пріоритет майбутнього десятиліття, ми хочемо залишити міцну спадщину для майбутніх поколінь», – заявив Шваб.

Протягом усього часу проведення форуму у Давосі тривали акції на захист довкілля.

З чим Україна приїхала у Давос?

Повістка, з якою до швейцарського Давосу приїхала українська делегація, далека від екології. Виступ президента України Володимира Зеленського здебільшого стосувався інвестицій. Він закликав підприємців усього світу вкладати гроші в Україну.

«Ми зараз підготували нову програму, яка називається Investment nanny. Кожному інвестору, який приведе в Україну понад 100 мільйонів доларів, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер, який розмовляє 5 мовами, і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати», – повідомив Зеленський.

Президент також розкритикував світові інституції за те, що ті у повній мірі не докладають зусиль для вирішення українського питання.

«У моїй країні вже шостий рік, як Росія анексувала частину нашої території, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, покликаних його захищати. Так, світ згуртувався навколо вирішення цих питань. Але чи достатньо українцям, загиблим або тим, хто втратив будинок, всесвітньої стурбованості? Цього мало. Це правда», – сказав він.

Чи багато бізнесменів та політиків почули Зеленського – питання. Під час виступу українського президента зала була майже порожньою, що стало приводом для жартів та насмішок в українському фейсбуці.

Однак Зеленський мав низку зустрічей з лідерами держав та компаній окремо – до та після свого виступу на форумі. Зокрема, він зустрічався з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті, директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Перш ніж покинути Давос, Володимир Зеленський прокоментував можливу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Ізраїлі, куди Зеленський відправився одразу після Давосу.

Відповідаючи на запитання журналістів, український президент виглядав дуже втомленим, на відміну від прем’єра Олексія Гончарука, який виглядав жваво та впевнено, хоча запитання від журналістів відверто ігнорував.

Про програму прем’єра можна було дізнатися із його соцмереж. У перший день приїзду Гончарук мав зустріч з прем’єркою Фінляндії Санною Марін.

Під час інвестиційної наради, котра проходила в Українському домі у Давосі і де також був присутній Олексій Гончарук, пресслужба прем’єра дозволила провести лише протокольну зйомку, після чого журналістів попросити покинути захід. За день до цього в Українському домі повідомили, що нарада відбудеться за участю президента. Але Зеленський там не з’явився.

Український дім у Давосі – це таке своєрідне представництво України на час проведення форуму – майданчик для зустрічей і дискусій. Приміщення досить тісне, з повільним інтернетом. І хоча організатори активно запрошують журналістів відвідати Український дім, працювати там немає можливості. Щоправда, тамтешні волонтери кажуть, що це краще, ніж було впродовж минулих років. Одна з волонтерок повідомила, що раніше в Українському домі у Давосі навіть туалету не було. Серед співзасновників Українського дому у Давосі – олігарх Віктор Пінчук.

До речі, не кожна країна має свій дім у Давосі. Тут є також російський дім та польський дім. Є будинки-представництва компаній Google та Facebook. Є дім міста Цюріха. Саме тут можна безкоштовно взяти знамениту синю шапку з помпоном, котра вже давно стала символом Давоського форуму. В Україні ці шапки набули впізнаваності після того, як ексміністр екології Ігор Шевченко набрав собі у Давосі одразу кілька шапок, після чого отримав зауваження від охорони.

Штраф для українців

На вулицях Давосу дуже часто звучить українська мова, що говорить про велику кількість українців, котрі відвідали форум.

Український підприємець Юрій Назаренко у перший день форуму отримав штраф у розмірі 120 франків (понад 3000 грн) за порушення правил паркування. Назаренко запаркував свій джип прямо у центрі, навпроти Українського дому – на тротуарі. За європейськими мірками – надзвичайне нахабство. Назаренко дивується, не розуміє проблеми, адже прохід для людей лишився. Штраф чоловіка не обурив. Каже: «Нічого страшного, заплатим».

За рахунок Пінчука?

До Давосу прилетіли і народні депутати України. Їх тут не менше ніж 30. І вони мають свою окрему освітню програму. Раніше спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомляв, що депутати в Давосі – не за державні гроші. Тому було цікаво дізнатися, хто ж насправді є спонсором поїздки для депутатів. Як вдалося з’ясувати, абсолютна більшість депутатів, за винятком двох-трьох, приїхали до Швейцарії за підтримки фонду українського олігарха Віктора Пінчука. Депутати мали свою окрему освітню програму, проживали у місті Кур, що розташований в 60 км від Давосу, куди їх щодня централізовано привозив автобус.

На другий день перебування у Давосі народні депутати обідали в чотиризірковому готелі Turmhotel Victoria. На рецепції готелю підтвердили, що обід замовлений фондом Пінчука.

Ніхто з опитаних депутатів не вбачає конфлікту інтересів в тому, що вони перебувають в одному з найдорожчих місць світу за рахунок олігарха.

Як повідомили джерела Радіо Свобода, наближені до партії «Голос», Святослав Вакарчук просив своїх депутатів не їхати за рахунок Пінчука у Давос. Дослухались не всі.