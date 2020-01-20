Четверо пасажирів побили провідника у поїзді через зауваження не курити в тамбурі – УЗ

В «Укрзалізниці» 20 січня повідомили, що четверо пасажирів побили провідника поїзда Київ – Івано-Франківськ через зауваження припинити курити в тамбурі.

«Вночі 20 січня 2020 року провіднику поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ завдали тілесних ушкоджень четверо пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тож провідник зробив їм з цього приводу зауваження. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя. Начальник поїзда по радіозв’язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення і затримали хуліганів», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» заявили, що нині ведуть переговори з Нацполіцією щодо можливої співпраці «із забезпечення супроводу частини пасажирських поїздів на шляху прямування».

В українських поїздах відсутні правоохоронці, вони були позбавлені функції гарантування громадського порядку там у 2013 році.

Відповідно до статті 13 закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», в Україні заборонене куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі у вагонах поїздів.