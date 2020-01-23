«Укрзалізниця» потребує більше інформації про угоду уряду України з Deutsche Bahn – наглядова рада

Наглядова рада акціонерного товариства «Укрзалізниця» знає про підписання угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці із розвитку «Укрзалізниці».

«Підписання цього документу є ініціативою і прерогативою уряду України. Щойно наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте», – ідеться в оприлюдненому 23 січня повідомленні на сайті «Укрзалізниці».

Радіо Свобода надіслало запит щодо деталей угоди також і до Deutsche Bahn, але наразі відповіді не отримало.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на українському сніданку на полях Міжнародного економічного форуму у швейцарському Давосі заявив, що Україна хоче «віддати» залізницю в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років.

22 січня прем’єр пояснював, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми «Укрзалізниці». При цьому Україна повністю збереже за собою контроль над підприємством.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».