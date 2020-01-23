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23 січня 2020, Київ 19:14
Новини | Економіка

«Укрзалізниця» потребує більше інформації про угоду уряду України з Deutsche Bahn – наглядова рада

Україна хоче «віддати» залізницю в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років – Гончарук

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Наглядова рада акціонерного товариства «Укрзалізниця» знає про підписання угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці із розвитку «Укрзалізниці».

«Підписання цього документу є ініціативою і прерогативою уряду України. Щойно наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте», – ідеться в оприлюдненому 23 січня повідомленні на сайті «Укрзалізниці».

Радіо Свобода надіслало запит щодо деталей угоди також і до Deutsche Bahn, але наразі відповіді не отримало.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на українському сніданку на полях Міжнародного економічного форуму у швейцарському Давосі заявив, що Україна хоче «віддати» залізницю в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років.

Гончарук пояснював, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми «Укрзалізниці»
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Україна хоче «віддати» залізницю в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років – Гончарук

22 січня прем’єр пояснював, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми «Укрзалізниці». При цьому Україна повністю збереже за собою контроль над підприємством.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».

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