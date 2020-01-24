Україна підпише угоду про партнерство з Deutsche Bahn 5 лютого – Гончарук

Україна підпише «Угоду про стратегічне партнерство» з Deutsche Bahn 5 лютого, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

Він розповів, що Україна веде переговори про співпрацю в операційній діяльності та наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці.

«У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій – мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію «Укрзалізниці». Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!» – сказав Гончарук.

22 січня Міністерство інфраструктури підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Прем’єр пояснював, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми «Укрзалізниці». При цьому Україна повністю збереже за собою контроль над підприємством.

Наступного дня Гончарук заявив, що Україна хоче «віддати» свою залізницю в управління Deutsche Bahn на 10 років.

Deutsche Bahn у відповідь на запит Deutsche Welle заявила, що консультуватиме «Укрзалізницю», а не керуватиме нею.