Гончарук у Давосі розповів, чи буде уряд підтримувати присутність інвесторів із Росії

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на полях зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі розповів, чи буде уряд підтримувати великих інвесторів із Росії.

«У нас очевидно з Російською Федерацією дуже складні відносини. Є санкційна політика щодо величезної кількості компаній, які, наприклад, працюють в Криму, до них застосовані санкції, тому, безумовно, робота таких компаній в Україні буде, м’яко кажучи, буде ускладненою, тобто вона не є бажаною. Всі, хто не поважають суверенітет і територіальну цілісність України, в Україні працювати не повинні», – сказав Гончарук в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

Таким чином Гончарук відповів на запитання, що робитиме уряд, якщо великий інвестор прийде з Росії, і чи буде йому наданий «менеджер-няня», відповідно до озвученої президентом Володимиром Зеленським концепції investment nanny.

22 січня президент Володимир Зеленський у Давосі пообіцяв великим компаніям, які проінвестують українську економіку на суму понад 100 мільйонів доларів, «окремий контракт з державою». Він розповів про концепцію «менеджер-investment nanny», який буде розмовляти п’ятьма мовами і в режимі 24/7 працюватиме із закордонним інвестором, який виявив бажання зайти в Україну.