Уряд створив робочу групу щодо співпраці «Укрзалізниці» з німецьким Deutsche Bahn

У Кабінеті міністрів України 25 січня повідомили про перше засідання робочої групи з обговоренню деталей майбутньої співпраці «Укрзалізниці» із найбільшим німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn.

«Нам важливо, щоб підписаний на початку лютого документ про співпрацю із Deutsche Bahn враховував всі важливі аспекти, включаючи безпекову та соціальну складову. Ми усвідомлюємо, що «Укрзалізниця» це стратегічно важливий для країни об’єкт. Тому зараз проводимо консультації з усіма зацікавленими сторонами, щоб почути всі думки», – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Повідомляється, що до складу робочої групи увійшли представники Міністерства інфраструктури, «Укрзалізниці», профільного транспортного комітету Верховної Ради, ключових бізнес-асоціацій та профспілок.

Найближчим часом має відбутись засідання транспортного комітету Верховної Ради із запрошенням всіх зацікавлених сторін для проведення ґрунтовного обговорення майбутньої співпраці, повідомили в уряді.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що українська залізниця залишається під повним контролем держави.

«Наразі українська сторона продовжує переговори з німецькими колегами для визначення самої моделі подальшої співпраці. Про більш детальні подробиці буде відомо на початку лютого, коли українська сторона підпише з німецькою компанією угоду про стратегічне партнерство», – йдеться в повідомленні уряду.

Раніше Олексій Гончарук повідомляв, що Україна підпише «Угоду про стратегічне партнерство» з Deutsche Bahn 5 лютого.

22 січня Міністерство інфраструктури підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Прем’єр пояснював, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми «Укрзалізниці». При цьому Україна повністю збереже за собою контроль над підприємством.

Наступного дня Гончарук заявив, що Україна хоче «віддати» свою залізницю в управління Deutsche Bahn на 10 років. Deutsche Bahn у відповідь на запит Deutsche Welle заявила, що консультуватиме «Укрзалізницю», а не керуватиме нею.