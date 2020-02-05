«Укрзалізниця» підписала угоду про стратегічне партнерство з Deutsche Bahn

«Укрзалізниця» 5 лютого підписала меморандум про стратегічне партнерство з німецьким залізничним перевізником Deutsche Bahn.

Документ підписали в Києві за участю прем’єр-міністра України Олексія Гончарука і члена правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла.

Меморандум розрахований на три роки. Він передбачає надання технічної й управлінської допомоги «Укрзалізниці».

Прем’єр Гончарук висловив сподівання, що сьогоднішня подія стане першим кроком для глибшої співпраці двох компаній у майбутньому.

«У рамках нашої співпраці йтиметься насамперед про консалтинг... і ми впевнені в тому, що наша співпраця буде успішною», – сказав, зі свого боку, Пофалл.

У Кабінеті міністрів України 25 січня повідомили про перше засідання робочої групи з обговорення деталей майбутньої співпраці «Укрзалізниці» із найбільшим німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn.

22 січня Міністерство інфраструктури підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Прем’єр Олексій Гончарук пояснював, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми «Укрзалізниці». При цьому Україна повністю збереже за собою контроль над підприємством.

Наступного дня Гончарук заявив, що Україна хоче «віддати» свою залізницю в управління Deutsche Bahn на 10 років. Deutsche Bahn у відповідь на запит Deutsche Welle заявила, що консультуватиме «Укрзалізницю», а не керуватиме нею.