Західний бізнес в Україні вітає ухвалення «антиколомойського» закону

Коментарями з «Голосом Америки» поділилися Андрій Гундер, Олена Кошарна, Джеймс Брук і Олексій Гарань.

Ухвалення закону, що робить неможливим повернення «Приватбанку» його колишньому головному співвласникові Ігорю Коломойському, було умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. А співпраця з МВФ – один із найважливіших пріоритетів для бізнесу. Про це сказав «Голосові Америки» президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Бізнес вітає сьогоднішнє рішення Верховної Ради

«Співпраця з МВФ – це такий собі знак схвалення для потенційних інвесторів, визнання, що Україна є надійним партнером. Тому бізнес вітає сьогоднішнє рішення Верховної Ради, яка ухвалила в другому читанні і в цілому закон про банківську діяльність», – сказав Гундер.

За його словами, у 2015–16 роках відбулося повномасштабне очищення банківської системи.

«Важливість прийнятого сьогодні закону полягає у тому, що акціонери збанкрутілих банків тепер не зможуть через суди повернути назад собі у власність свої ненадійні банки. А громадяни України зможуть бути впевнені, що їхні податки не підуть на компенсацію збитків цим недоброчесним власникам», – додав Гундер.

«Що ж до фінансової допомоги МВФ, то вона дасть новий імпульс реформам, допоможе економіці України вистояти в ці непрості часи», – наголосив президент Американської торговельної палати.

«Питанням номер один для інвесторів» називає кредитування України з боку МВФ і засновниця і головна виконавча директорка американського інвестиційного фонду в Україні Horizon Capital Олена Кошарна.

«Важливо, щоб усі інвестори розуміли, що фінансова стабільність є і що вона буде продовжуватися. Так само важливо розуміти, чи ми одні протистоїмо цій нинішній кризі, чи ми протистоїмо цій кризі разом із МВФ», – сказала Кошарна «Голосові Америки».

Сьогоднішнє успішне голосування в Раді неймовірно важливе для майбутнього України, вважає головний редактор видання Ukraine Business News Джеймс Брук.

Зеленський зрозумів, що йому потрібні гроші МВФ

Як він сказав «Голосові Америки», «це означає, що 5 мільярдів доларів МВФ надійдуть в Україну в наступні півтора-два роки». «І вони тут дуже потрібні. Бо через коронавірусну пандемію дефіцит бюджету потроївся», – наголосив він.

Як додав Брук, «Зеленський зрозумів, що йому потрібні гроші МВФ, і йому довелося на це піти – не дати Коломойському знову заволодіти «Приватбанком».

Націоналізація «Приватбанку» була вимушеним кроком попередньої влади, нагадує професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Удатись до такого кроку рекомендували багато міжнародних експертів та організацій, щоб уникнути краху «Приватбанку» й дефолту країни.

Зеленському довелося робити вибір у нинішній критичній економічній ситуації… Очевидно, що Зеленський обрав варіант співпраці з МВФ

«Ми розуміємо, що Коломойський зараз намагався відіграти все назад. Але Зеленському довелося робити вибір у нинішній критичній економічній ситуації, загостреній пандемією – або діяти на догоду Коломойському, або отримати ті гроші, які потрібні для виходу з економічного глухого кута. Очевидно, що Зеленський обрав варіант співпраці з МВФ», – каже Гарань.

Закон ухвалений, але історія ще не завершена, вважає він.

«Коломойський може спробувати наполягати на компенсації. Адже цим законом така можливість передбачена. І це, до речі, спростовує аргументи Юлії Тимошенко і «Батьківщини» – мовляв, не можна так просто взяти і відібрати, це більшовизм і порушення всіх прав. Ні, право власності не порушене. Власники можуть претендувати на компенсацію. Але ця компенсація має бути порахована належним чином, і у випадку з Коломойським вона може виявитись суто символічною. Адже не може бути так, що Коломойський довів банк до банкрутства, набив собі кишені за рахунок фіктивних схем, а потім ще й отримав за це компенсацію!» – звертає увагу Гарань.

Ми бачили, на які Зеленський ішов поступки Коломойському з інших питань. Ми бачимо зростання впливу Ахметова… Але як піар Зеленський буде використовувати сьогоднішнє голосування, щоб показати, який він сильний президент. І, можливо, йому це навіть вдасться

Чи означає роль, яку відіграв у цій ситуації президент Зеленський, розрив його стосунків із Коломойським?

Політолог Гарань радить дивитись телеканал «1+1» і робити висновки. На його думку, розриву не станеться, бо Коломойський розуміє, що насправді в цій ситуації в Зеленського не було вибору.

Натомість президент, вважає політолог, намагатиметься подати ухвалення «антиколомойського» закону як доказ своєї принциповості.

«Ми розуміємо, що насправді цієї принциповості стосовно олігархів нема. Адже ми бачили, на які Зеленський ішов поступки Коломойському з інших питань. Ми бачимо зростання впливу Ахметова, спробу під час пандемії фактично роздати області у дідизни одіозним олігархам. Але як піар Зеленський буде використовувати сьогоднішнє голосування у Верховній Раді, щоб показати, який він сильний президент. І, можливо, йому це навіть вдасться», – сказав Гарань «Голосові Америки».