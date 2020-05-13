Рада ухвалила закон про банки

Верховна Рада 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
За законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» в другому читанні та в цілому проголосували 270 народних депутатів.
Законопроєкт передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
З 2014 року Нацбанк вивів із ринку 104 банки. У пояснювальній записці йдеться, що «деякі банки, використовуючи недосконалу судову систему, намагаються знову повернутися на ринок, що створює системні ризики для фінансової стабільності».
Законопроєкт передбачає внесення статті 266-1 до кодексу адміністративного судочинства України.
Для того, щоб підтримати ухвалення документа, Верховну Раду відвідав президент України Володимир Зеленський. Тепер для того, щоб закон набрав чинності, залишився лише підпис глави держави.
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