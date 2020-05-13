Зеленський у Раді закликав підтримати закон про банки, депутати почали розгляд

Президент України Володимир Зеленський прибув у середу до Верховної Ради і закликав народних депутатів схвалити закон про банки (так званий «антиколомойський закон»).​

«Хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт, який повинен підтримати українську економіку», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що таке рішення може стати історичним у каденції його як президента, і в каденції цього складу Верховної Ради.

Після короткого зверення президента депутати почали розгляд законопроєкту у другому читанні.

30 квітня Верховна Рада підтримала розгляд за скороченою процедурою закону про банки. Відповідні зміни до регламенту були внесені, щоб не розглядати понад 16 тисяч правок, адже це б суттєво затримало схвалення законопроєкту.

8 травня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту розглянути скорочену таблицю поправок до законопроєкту про банки. Скорочена таблиця поправок до законопроєкту до другого читання передбачає розгляд 241 врахованої поправки із запропонованих депутатами 16,5 тисяч.

Закон про банки є однією з умов для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.