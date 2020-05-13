Рада починає позачергове засідання, на якому розгляне «антиколомойський закон» – трансляція

Верховна Рада України 13 травня починає позачергове засідання, на якому розгляне 26 питань, зокрема у другому читанні законопроєкт про банки (так званий «антиколомойський закон»).

Засідання почнеться о 10:00.

Спікер Дмитро Разумков скликав засідання напередодні на вимогу 158 депутатів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня заявив, що переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом неможливі без ухвалення Верховною Радою закону про банки, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському.

8 травня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту розглянути скорочену таблицю поправок до законопроєкту про банки.

Скорочена таблиця поправок до законопроєкту до другого читання міститиме 241 враховану поправку із запропонованих депутатами 16,5 тисяч.

30 квітня Верховна Рада підтримала розгляд за скороченою процедурою закону про банки. Відповідні зміни до регламенту були внесені, щоб не розглядати понад 16 тисяч правок, адже це б суттєво затримало схвалення законопроєкту.

Закон про банки є однією з умов для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.