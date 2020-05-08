Разумков скликає позачергове засідання Ради 13 травня

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної ради 13 травня.

Як повідомляється на сайті парламенту, засідання скликано на вимогу 158 депутатів.

Рада планує розглянути 26 питань, зокрема закон про банки.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом неможливі без ухвалення Верховною Радою закону про банки, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському.