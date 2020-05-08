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08 травня 2020, Київ 18:08
Новини | Політика

Разумков скликає позачергове засідання Ради 13 травня

Разумков скликає позачергове засідання

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної ради 13 травня.

Як повідомляється на сайті парламенту, засідання скликано на вимогу 158 депутатів.

Рада планує розглянути 26 питань, зокрема закон про банки.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом неможливі без ухвалення Верховною Радою закону про банки, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському.

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