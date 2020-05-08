У владній партії кажуть, що Рада може відновити роботу у звичайному режимі з 18 травня

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради підтримав проєкт постанови про повернення парламенту до традиційного режиму роботи, повідомила у фейсбуці владна партія «Слуга народу».

«18 травня Верховна Рада повертається до звичайного режиму роботи. Але з дотриманням усіх санітарних норм і заходів безпеки. Відповідний проїкт постанови, який подав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, підтримав сьогодні профільний комітет на своєму засіданні», – йдеться в повідломленні.

За даними партії, замінити позачергові засідання на чергові потрібно, бо «крім коронавірусних, є ще безліч важливих для країни законопроєктів».

17 березня Верховна Рада скасувала всі свої пленарні засідання через пандемію коронавірусу. З того часу парламент провів кілька позачергових засідань. Останнє з таких відбулося напередодні, наступне заплановане на 13 травня.