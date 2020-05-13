ЄС, Канада і Британія привітали ухвалення ВР закону про банки

ЄС вітає ухвалення Верховною Радою 13 травня закону про банки, заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

«ЄС вітає ухвалення Верховною Радою законопроєкту про банківське врегулювання. Життєво важливий захід для захисту державних фінансів України та українських платників податків. За економічну стабільність, справедливість, верховенство права, триваючу фінансову допомогу МФВ та ЄС», – повідомив Маасікас у твіттері.

Крім того, Канада і Велика Британія схвально відгукнулися у твітері про ухвалення Верховною Радою цього закону.

«Канада вітає ухвалення Верховною Радою закону про банки. Ця реформа є основою для макроекономічної стабільності та державного існування фінансової системи України, розблоковує допомогу МВФ. Ми віддаємо належне президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю і голові парламенту Дмитру Разумкову за їх позицію лідерства в цьому», – йдеться у повідомленні канадського посольства в Україні.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс у свою чергу заявила, що ухвалення закону про банки є «важливим моментом і вагомим кроком для країни».

«Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати Україну у її зусиллях з реалізації цих ключових реформ», – написала Сіммонс.

Перед тим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ухвалення так званого «антиколомойського» закону, заявив, що Україна залишається надійним партнером для міжнародних фінансових інституцій.

«Україна надалі рішуче просувається шляхом реформ і залишається надійним партнером для міжнародних фінансових інституцій», – написав також у твітері Кулеба.

Верховна Рада 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, так званий «антиколомойський», що був необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

За законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» в другому читанні та в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.