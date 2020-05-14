ЄС готовий надати Україні пів мільярда євро після рішення МВФ – єврокомісар Варгеї

Євросоюз готовий виділити Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги, заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, додавши, що Україна виконала всі умови для отримання подальшої макрофінансової допомоги.
Про це єврокомісар сказав 14 травня на відеозустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, вказує сайт МЗС.
«Щойно Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро без зволікань», – наголосив єврокомісар.
Верховна Рада 13 травня ухвалила в цілому законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). У першому читанні законопроєкт ухвалили 30 березня.
За законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» в другому читанні та в цілому проголосували 270 народних депутатів.
Законопроєкт передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
Рішення Верховної Ради привітали країни Заходу.
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