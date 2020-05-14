ЄС готовий надати Україні пів мільярда євро після рішення МВФ – єврокомісар Варгеї

Євросоюз готовий виділити Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги, заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, додавши, що Україна виконала всі умови для отримання подальшої макрофінансової допомоги.

Про це єврокомісар сказав 14 травня на відеозустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, вказує сайт МЗС.

«Щойно Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро без зволікань», – наголосив єврокомісар.

Верховна Рада 13 травня ухвалила в цілому законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). У першому читанні законопроєкт ухвалили 30 березня.

За законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» в другому читанні та в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Рішення Верховної Ради привітали країни Заходу.