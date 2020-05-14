Поляков подав позов до суду через ухвалення «антиколомойського закону»

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від позафракційного народного депутата Антона Полякова до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, повідомляє пресслужба суду 14 травня.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії голови ВРУ Дмитра Разумкова щодо неналежної організації проведення позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання і порушення положень Регламенту під час розгляду й ухвалення в першому читанні та за основу проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (№2571-д)», – йдеться в повідомленні.

Серед інших вимог позову – «визнати протиправними дії Данила Гетьманцева щодо незабезпечення дотримання Регламенту ВРУ і закону «Про комітети Верховної Ради України» під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 30 березня 2020 року в частині включення, розгляду та ухвалення рішення щодо питання проєктів вищезгаданого закону, що були внесені народними депутатами Олександром Дубінським та Ігорем Палицею».

Суд на даний час вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше Поляков, а також його колега по парламенту з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про скасування результатів голосування за законопроєкт про банки, відомий як «антиколомойський закон».

Таким чином вони заблокували підписання цього закону.

Голова Верховної Ради і президент зможуть підписати закон лише після завершення розгляду цих постанов.

Верховна Рада 13 травня ухвалила в цілому законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). У першому читанні законопроєкт ухвалили 30 березня.



За законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» в другому читанні та в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Рішення Верховної Ради привітали країни Заходу.