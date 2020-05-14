У Раді зареєстрували проєкти постанов, які блокують підписання «антиколомойського закону»

Народні депутати Олександр Дубінський (фракція «Слуга народу») й Антон Поляков (позафракційний) зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про скасування результатів голосування за законопроєкт про банки, відомий як «антиколомойський закон».

Таким чином вони заблокували підписання цього закону.

Голова Верховної Ради і президент зможуть підписати закон лише після завершення розгляду цих постанов.

Верховна Рада 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).



За законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» в другому читанні та в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Рішення Верховної Ради привітали країни Заходу.