Радіо Свобода Daily: Що для України означає ухвалення закону про банки?

«Антиколомойський» закон ухвалено: це перемога чи ні?

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом. Політики, експерти та звичайні українці вже назвали цей документ «антиколомойським»: він унеможливлює повернення проблемних банків колишнім власникам, зокрема і «Приватбанк» –​ його колишньому співвласнику, олігарху Ігорю Коломойському. ЄС, Канада і Британія привітали ухвалення закону про банки. Що означає це рішення для України, та чи можна його вважати позитивом для фінансової системи держави? Радіо Свобода запитало про це в експертів.

Дайджест COVID-19:

Послаблення карантину: Київ зупинився в заторах, чи запрацює метро

Вже на наступний день після послаблення карантину в столиці мер Києва Віталій Кличко закликав уряд дозволити відновити роботу метрополітену. Столична підземка готова почати перевезення вже на наступний день після рішення Кабінету міністрів, повідомила Радіо Свобода заступниця голови Київського метрополітену Наталія Макогон. Однак такого рішення наразі немає, а кияни скаржаться на багатогодинні затори.

А тим часом, у центрі Києва вимагали відновлення внутрішніх і міжнародних перевезень – фотогалерею дивіться тут.

«Вже досить»: ​експерти у США вимагають тиску Заходу на Київ через відступ від реформ

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявляє, що його попередили про скорочення його посади і звільнення через два місяці.​ Причиною вважає те, що «зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах із «Газпромом».​

В Україну «повернулися старі погані методи», стверджує заступник директора американського аналітичного центру «Атлантична рада» Мелінда Герін. Рік тому українці обрали Володимира Зеленського, покладаючи на нього великі надії. Утім, зараз усе помітніші сигнали, що Україна може почати рухатися «у зворотному напрямку», наголошує вона. Звільнення уряду, керівників податкової служби і митниці, ймовірне розслідування щодо Уляни Супрун свідчать про відступ влади від реформ, зазначає експертка. Більше про це – в рубриці «Точка зору».

Реакції на iнтерв’ю Гордона з Поклонською: від «пропіарив воєнного злочинця» до «нічого не порушив»

Понад пів мільйона переглядів за добу набрало інтерв'ю Дмитра Гордона із Наталією Поклонською. СБУ України оголосила Поклонську в розшук за «дії, скоєні з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади». Поклонська була «прокурором» анексованого Росією Криму в період із 25 березня 2014 року по жовтень 2016-го, а тепер є «депутатом» Держдуми Росії за підсумками незаконних виборів, проведених Москвою на півострові. Радіо Свобода зібрало думки медіа-експертів щодо цього інтерв'ю.

У Росії ОМОН відвіз у психлікарню шамана, який обіцяв «вигнати» Путіна

Російський ОМОН затримав і відвіз у психіатричну лікарню якутського шамана Олександра Габишева, який минулого року пішки йшов до Москви, щоб «вигнати» з Кремля президента Росії Володимира Путіна.

Щонайменше 20 офіцерів спецпідрозділу поліції вторглися в будинок Габишева в місті Якутську, повідомив Радіо Свобода Олексій Прянишников, юридичний координатор опозиційної групи «Відкрита Росія». Перед цим до його будинку приходили люди, які представлялися лікарями і хотіли протестувати його на коронавірус. Адвокат Ольга Тимофеєва повідомила, що Габишева повезли в психіатричну лікарню. Вона наголосила, що в Росії нікого не можуть відправити до психлікарні без санкції суду.

Гасло «Крим наш», Путін і Сталін зникли із зображень у «головному храмі» міноборони Росії

Зображення Йосипа Сталіна та Володимира Путіна прибрали з мозаїк у розташованому неподалік Москви храмі Воскресіння Христового, який вважається «головним храмом» міністерства оборони Росії. Портрет Сталіна замінили на плакат «Піднімемо над Берліном прапор перемоги». З іншої мозаїки, присвяченій анексії Криму, зникли зображення Путіна і кількох високопосадовців. Натомість зобразили ікону, замість чиновників – священників. Крім того, гасло «Крим наш» на мозаїці замінили на «Ми разом».

Ті, що «качають» місто

У Торецьку Донецької області волонтери кількох громадських організацій створили школу діджеїнгу. Про це у мультимедійному проєкті «Ті, що «качають» місто», розповідають журналісти Радіо Свобода. У проєкті діджеї-волонтери розповідають про українські активності у не завжди дружньому середовищі, про довоєнний зв'язок Торецька з Донецьком і його клубним життям, а електронна музика звучить на тлі сірого міста, що потерпає від обстрілів та безробіття, в гігантському порожньому палаці культури шахтарів. В один із останніх днів зими 2020 року активісти зіграли сет спеціально для Радіо Свобода. Дивіться, слухайте і читайте – тут.

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