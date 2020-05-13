У Росії ОМОН затримав і відвіз у психлікарню шамана, який обіцяв «вигнати» Путіна

Російський ОМОН затримав і відвіз в психіатричну лікарню якутського шамана Олександра Габишева, який минулого року пішки йшов до Москви, щоб «вигнати» з Кремля президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомив Радіо Свобода Олексій Прянишников, юридичний координатор опозиційної групи «Відкрита Росія», 12 травня щонайменше 20 офіцерів спецпідрозділу поліції вторглися в будинок Габишева в місті Якутську.

За словами Прянишникова, Габишева забрали з дому босого і в наручниках. Також затримані двоє соратників шамана, хоча причину затримання не повідомляють, додав він.

Перед цим до будинку Габишева приходили люди, які представлялися лікарями і хотіли протестувати його на коронавірус, повідомив Прянишников.

Адвокат Габишева Ольга Тимофеєва повідомила Радіо Свобода, що поліція сказала їй, що Габишева повезли в психіатричну лікарню. Вона наголосила, що в Росії нікого не можуть відправити до психлікарні без санкції суду.

Габишев став відомим навесні 2019 року, коли пішки вирушив у Москву для проведення обряду вигнання президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він був затриманий із залученням спецназу 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Він став підозрюваним у кримінальній справі про заклики до екстремізму. З Габишева взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза, зроблена на замовлення слідства, визнала Габишева неосудним.

Після цього Габишев намагався відновити похід і обіцяв зробити це знову в червні. Кримінальну справу проти нього припинили на час епідемії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в'язнем сумління.