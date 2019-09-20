Росія: проти шамана, який ішов «виганяти Путіна», відкрили справу про екстремізм

Російський шаман Олександр Габишев, який ішов до Москви виганяти президента Росії Володимира Путіна з Кремля, став підозрюваним у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності. Про це проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії повідомив координатор правозахисту руху «Відкрита Росія» Олексій Прянишников.

«За цією статтею йому загрожує термін до чотирьох років. Після затримання вони пообіцяли звільнити його під підписку про невиїзд в обмін на те, що він підпише добровільне згоду на обстеження в психдиспансері. Звичайно, це незаконно – вони повинні були вимагати обстеження через суд. Плюс до всього – це нічне затримання і відмова всіх відомств – ФСБ, МВС, Слідкому – відповідати на наші офіційні запити про місце перебування знаходження Габишева, тобто фактично спроби його заховати – безумовне порушення», – сказав Прянишников.

За його словами, зараз із Габишевим працюють двоє юристів «Відкритої Росії». Захист планує подати заяву про відмову проходити обстеження, згода на яке була отримана незаконним шляхом.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в’язнем сумління і закликали звільнити його. У російському представництві організації заявили, що реакція влади на його дії виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков 20 вересня заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

У ніч на 19 вересня в соцмережах і пресі з’явилася інформація про зникнення Габишева. Довгий час Слідчий комітет Росії і МВС регіону відмовлялися коментувати інцидент із затриманням шамана. Лише вдень у поліції підтвердили затримання.

Олександр Габишев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де він мав намір «вигнати» Путіна з Кремля у 2021 році. Він називав президента Росії «породженням темних сил», з яким під силу впоратися тільки шаману. Відео з проповідями шамана набрали більше ніж мільйон переглядів. Мітинги за участю Габишева в Забайкаллі і Бурятії зібрали по кілька сотень людей.