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19 Вересень 2019, Київ 13:29
Новини | Міжнародні

МВС Росії: затриманого шамана, який йшов «виганяти» Путіна, відправлять назад до Якутська

МВС Росії: Габишева підозрюють у злочині на території Якутії

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Затриманого шамана Олександра Габишева, який йшов «виганяти» президента Росії Володимира Путіна, відправлять назад до Якутська, повідомило управління Міністерства внутрішніх справ Росії в Республіці Бурятія.

Правоохоронці підтвердили, що Габишева затримали. Вони стверджують, що його підозрюють у злочині на території Якутії. Про яке правопорушення йде мова – не повідомляється.

Шамана затримали в російській Бурятії на кордоні з Іркутською областю в ніч на 19 вересня.

Олександр Габишев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де він мав намір «вигнати» Путіна з Кремля у 2021 році.

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