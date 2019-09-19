Росія: у Бурятії викрали шамана, який йшов «виганяти» Путіна з Кремля

У російській Бурятії в ніч на 19 вересня викрали якутського шамана Олександра Габишева, який йшов до Москви «виганяти» президента Росії Володимира Путіна з Кремля, повідомив проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії один із прихильників шамана.

За його словами, вночі до табору біля села Видріно на кордоні з Іркутською областю приїхали кілька машин. Люди в масках оточили палатку шамана та повезли його в невідомому напрямку.

«Траса була перекрита спецслужбами зі зброєю, вони швидко оточили наш табір і прямо до палатки шамана… Їх було, можливо, кілька десятків людей», – каже свідок викрадення.

За його словами, ніхто з людей в масках не представлявся й не показував посвідчень.

Журналіст Борис Ветров із посиланням на джерела в правоохоронних органах заявив у коментарі Сибір.Реалії, що проти шамана відкрили кримінальну справу.

Шаман Олександр Габишев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де він має намір «вигнати» Путіна з Кремля у 2021 році.