Росія: затриманого на шляху в Москву шамана доставили у Якутськ

Затриманого у Бурятії шамана Олександра Габишева, який пішки ішов до Москви «виганяти» Путіна, вранці 20 вересня доставили у Якутськ. Цю інформацію кореспонденту проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії підтвердили у прес-службі уряду регіону.

У ніч на 19 вересня в соцмережах і пресі з’явилася інформація про зникнення Габишева. Довгий час Слідчий комітет Росії і МВС регіону відмовлялися коментувати інцидент із затриманням шамана. Лише вдень у поліції підтвердили затримання.

Олександр Габишев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де він мав намір «вигнати» Путіна з Кремля у 2021 році. Він називав президента Росії «породженням темних сил», з яким під силу впоратися тільки шаману. Відео з проповідями шамана набрали більше ніж мільйон переглядів. Мітинги за участю Габишева в Забайкаллі і Бурятії зібрали по кілька сотень людей.