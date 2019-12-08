Шаман Габишев знову вирушив до Москви «виганяти» Путіна – соратники

У Росії шаман Олександр Габишев із Якутська знову вирушив до Москви «виганяти» президента Росії Володимира Путіна, повідомили в коментарі Сибір.Реалії (проєкту Радіо Свобода) його соратники.

Габишев почав свій шлях 7 грудня разом з двома супутниками – чоловіками на ім’я Олексій та Кирило.

За словами Євгенія Ростокіна на прізвисько «Ворон», Габишев вирушив до Москви після «спілкування з духами». Він зазначив, що підписка шамана про невиїзд завершилася 14 жовтня.

У березні Олександр Габишев вперше вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.