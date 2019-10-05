У Якутську жителі вийшли на пікет у підтримку шамана, який йшов «виганяти» Путіна

У центрі Якутська 5 жовтня відбувся пікет на підтримку місцевого шамана Олександра Габишева, який йшов в Кремль «виганяти» президента Володимира Путіна. Акція була узгоджена з владою і пройшла мирно.

Пікетувальники виступають проти переслідування Габишева, вони не згодні з порушенням кримінальної справи і результатами медичної експертизи, яка визнала шамана неосудним.

Як повідомила кореспонденту проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії одна з організаторів заходу, активістка і депутат Державних зборів Якутії Сулустаана Міраан, пікетники не дивлячись на холод, стояли з плакатами майже дві години. Серед гасел були «Я / Ми Шаман» і «Ні каральній медицині». Учасники акції наполягають на тому, що у Габишева, згідно з конституцією, є право на свободу совісті та віросповідання, а також право на висловлювання своїх думок про політичну та економічну ситуацію в країні.

«Я розраховувала, що вийде чоловік 20-30, сьогодні холодно і випав сніг. Але головне, у людей зараз є велике побоювання, вони бояться переслідування з боку влади і правоохоронних органів. Як організатор, я вважаю акцію успішною, люди йшли-приходили, але всього було близько 200. Це можна перевірити за кількістю підписів на підтримку шамана, які ми зібрали», – зазначила Міраан.

Вона додала, що найближчим часом має намір подати заявку на проведення великого мітингу. Активістка впевнена, що зіткнеться з труднощами при узгодженні акції, оскільки чиновники довго видавали дозвіл на проведення пікету, постійно пропонуючи їй перенести акцію на околицю міста.

У МВС регіону виданню заявили, що затримань на акції не було. За офіційними даними відомства, в пікеті взяли участь 45 осіб.

Олександр Габишев у березні вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

У правозахисній організації Amnesty International Габишева назвали в’язнем сумління і зажадали його звільнення. Реакція влади виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення