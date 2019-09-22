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22 Вересень 2019, Київ 08:41
Політика

Путін і шаман. Російська влада злякалася Олександра Габишева

Президент Росії Володимир Путін (архівне фото)

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(Рубрика «Точка зору»)

Здавалось, яку шкоду може нанести всемогутньому Володимиру Путіну шаман із далекої Якутії Олександр Габишев, що разом зі своїми нечисленними сподвижниками йшов уздовж сибірських трас, прямуючи до Москви білокам’яної, куди він збирався дійти аж у 2021 році і вигнати звідти, за його словами, чинного президента Росії.

Шаман Олександр Габишев у березні 2019 року розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де він, пройшовши пішки близько 6 тисяч кілометрів, мав намір «вигнати» Путіна з Кремля у 2021 році
Шаман Олександр Габишев у березні 2019 року розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де він, пройшовши пішки близько 6 тисяч кілометрів, мав намір «вигнати» Путіна з Кремля у 2021 році

На своєму шляху спілкувався він із водіями, місцевим людом, навіть виникали стихійні мітинги… Фото й відео шамана потрапляли в інтернет, набирали чимало переглядів.

Чи загрожував якутський шаман Путіну?

Проте говорити про серйозну всенародну підтримку якутського шамана не варто. Для багатьох людей, які з ним спілкувалися або виставляли фото- й відеоматеріали в інтернет, він був екзотикою. Комусь могло імпонувати те, що шаман виступав проти Путіна. Бо ж є у Росії люди, незадоволені політикою чинного президента. Хоча їх загалом небагато (поки що!). І не є вони «критичною масою», яка б загрожувала нинішній російській владі. Зрештою, значна частка російських опозиціонерів є людьми культурними та інтелігентними, які скептично ставляться до шаманізму.

Звісно, існують у нинішній Росії люди, які вірять чи довіряють шаманам. Однак їхня кількість мізерна і сумнівно, що вони можуть становити серйозну силу.

Шаман Олександр Габишев у дорозі до Москви зі своїми прихильниками
Шаман Олександр Габишев у дорозі до Москви зі своїми прихильниками

Отож, ішов собі шаман – то хай би йшов. До 2021 року ще є часу. Може різне трапитися... Та, зрештою, чи багато людей сприймало шамана всерйоз? Він же не якийсь знаний опозиційний лідер, що може конкурувати з Путіним.

Шаман і російські спецслужби

Проте вночі 19 вересня спецслужби Росії організовують серйозну операцію по затримці Олександра Габишева в Бурятії, де той перебував. Перекривають трасу, по якій він рухався, оточують табір шамана та його прихильників. Люди в масках без пред’явлення документів арештовують (чи викрадають?) Габишева. З’являється інформація, що шамана змусили дати згоду на психіатричне обстеження, що його збираються літаком депортувати в Якутію, де можуть судити, звинувативши в екстремізмі.

На перший погляд, ситуація видається абсурдною. Адже, як уже говорилося, Габишев не становив серйозної загрози режиму Путіна. І сумнівно, що в перспективі міг би становити. То для чого його треба було арештовувати? Та ще й організовувати маски-шоу із залученням спецслужб. Адже такі дії можуть хіба що збільшити популярність Габишева, зробити з нього мученика…

Шаман Олександр Габишев
Шаман Олександр Габишев

Уже зараз справа якутського шамана викликала помітний резонанс і в Росії, й за кордоном. Навіть Кремль змушений був реагувати. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков 20 вересня заявив, що вища російська влада не має стосунку до затримки Габишева. Але не дуже в це віриться…

Можна припустити, що російська влада вирішила перестрахуватися, «дмухає на гаряче». Тим паче, що деякі підстави для такого перестрахування є. Коли якутський шаман перебував на околицях столиці Бурятії Улан-Уде, в цьому місті почалися заворушення. Місцеві жителі почали протестувати проти виборів мера, які вони вважають сфальсифікованими. Поява ж Габишева біля Улан-Уде начебто підштовхнула людей на ці протести – принаймні так вважається.

Але якщо в Бурятії, де шаманізм має певні позиції, дії Габишева й можуть становити певну загрозу для влади, то чи є така загроза в інших частинах Російської Федерації, де шаманізм практично відсутній?

Однак, можливо, справа не лише в такому перестрахуванні. Не забуваймо, що нинішній президент Росії – колишній працівник радянського Комітету державної безпеки (КДБ). А в Радянському Союзі, попри офіційну пропаганду матеріалізму, влада аж ніяк була не проти використовувати людей з особливими вміннями, зокрема екстрасенсів, ясновидців тощо. Іноді деяких із них випускали в публічний простір. Прикладом тут може бути Вольф Мессінг. До речі, про нього в сучасній Росії знято кілька фільмів. Звісно, використовували таких людей і радянські спецслужби, КДБ зокрема. Щоправда, такі речі не афішувалися. Радше, трималося це в строгому секреті.

Сучасна Росія перебрала чимало радянських традицій. Чи використовують їхні спецслужби людей з особливими вміннями? Схоже, так. І не виключено – для безпеки вищих осіб держави.

Шаман Олександр Габишев по дорозі на Москву
Шаман Олександр Габишев по дорозі на Москву

Чи володіє якутський шаман особливими вміннями? Можливо. Принаймні і його дії, і риторика дають підстави так вважати. І чи не для того, аби виявити ці вміння, затіяна психіатрична експертиза Габишева? Або те, що відбуватиметься під виглядом цієї експертизи.

Як знати, можливо, десь у російських верхах існують побоювання, ніби якутський шаман справді може завдати шкоди Путіну. Особливо тоді, коли опиниться поблизу очільника Росії, в Москві. Тому краще його тримати на віддалі, наприклад, у далекій Якутії.

Розглядаючи ситуацію навколо діянь Габишева, можна зробити кілька висновків. По-перше, російські очільники не такі вже впевнені в силі своєї влади, якщо їх налякав шаман із сибірських теренів. По-друге, у них сильний інстинкт самозбереження. Вони уважно слідкують за тими загрозами, які можуть похитнути їхню владу. Й тому готові рішуче «гасити» такі загрози.

Петро Кралюк – проректор Острозької академії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

/**/ /**/ /**/ Якутський шаман Олександр Габишев, який прямував до Кремля, «виганяти Путіна»
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Вигнання Путіна і якутський шаман. «Сказали, що бояться мене зайвий раз чіпати» – Габишев

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    Петро Кралюк

    Український філософ, письменник, публіцист. Доктор філософії, заслужений діяч науки і техніки України, професор Національного університету «Острозька академія».

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