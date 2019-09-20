Вигнання Путіна і якутський шаман. «Сказали, що бояться мене зайвий раз чіпати» – Габишев

«Під чесне слово» випустили в Росії на добу із психоневрологічного диспансеру Олександра Габишева – чоловіка, який називає себе якутським шаманом і який прямував до Москви у Кремль «виганяти Путіна». Напередодні, у ніч на 19 вересня, російські силовики затримали його в таборі, розбитим загоном прихильників шамана в Бурятії, й насильно доправили спочатку в Улан-Уде, а потім до Якутська.

У медзаклад Олександра Габишева доставили для проходження психіатричної експертизи, там він перебуватиме весь час, поки триватиме розслідування кримінальної справи про екстремізм, у причетності до якого його звинувачують, повідомили сайту Радіо Свобода Сибір.Реалії прихильники шамана, з якими він зв’язувався телефоном після звільнення.

«П’є зараз чай із родичами. Відпустили під чесне слово на добу, завтра повернеться назад. На весь час розслідування там триматимуть. Каже, що будуть його судити за спробу повалити існуючий політичний лад. Це з його слів, я так зрозумів, за екстремістською статтею», – повідомив один із учасників загону шамана Віктор Єгоров, який продовжує шлях до Москви.

За словами іншого сподвижника Габишева – Євгена Ростокіна, шаман має намір брати участь у судовому процесі і своєї провини не визнає. «Адвокат у нього вже є. Але юридична допомога не завадить, звичайно. Будемо раді участі всіх правозахисників», – повідомив Ростокін.

На підтримку шамана жителі Іркутська, Улан-Уде і Чити найближчим часом планують влаштувати мітинги, заявив Ростокін.

Користувачі соцмереж називають подію поверненням каральної психіатрії.

Сам Габишев після виходу з психдиспансеру записав відео, в якому назвав «іркутських хлопців», які затримали його в бурятському селищі Видріно, «чудовими» і повідомив, що «все відбувалося в рамках законності». На час розслідування, коли Габишев перебуватиме в психдиспансері, він просить своїх прихильників «заспокоїтися і відпочити».

Раніше в розмові з Ростокіним шаман Габишев повідомив, що в будинку його сестри до нього приставили охорону, а після повернення в диспансер пообіцяли «не колоти препарати».

Сказали, що бояться мене зайвий раз чіпати, тому що країною шириться велике сум’яття...



«Сказали, що бояться мене зайвий раз чіпати, тому що країною шириться велике сум’яття... Попереду довга історія. Вважаю, що це мій хрест – пройти через суд, усі випробування. Як Христос. Може, і тюряга буде», – процитував Габишева Ростокін.

У п’ятницю, 20 вересня, Міністерство охорони здоров’я Якутії заявило про те, що Олександра Габишева направили в психіатричну лікарню республіки, де щодо нього проведуть «експертні заходи». При цьому чиновники міністерства назвали Габишева «самопроголошеним шаманом». «Психіатрична діагностика ґрунтується на бесіді з пацієнтом, уточненні історії життя і хвороби. Нам важливий сам пацієнт і його стан. Якщо у даного пацієнта буде виявлена патологія, ми готові надати кваліфіковану медичну допомогу. При необхідності можуть бути залучені соціальні служби», – заявила пресслужба МОЗ Якутії.

А у пресслужбі регіонального МВС другий день поспіль не відповідають на телефонні дзвінки журналістів редакції «​Сибір.Реалії», а також не публікують офіційних заяв, пов’язаних із справою шамана.

19 вересня в Бурятії був викрадений якутський шаман Олександр Габишев, який прямує до Москви виганяти Путіна з Кремля. Вночі до його табору, розташованого біля селища Видріно на кордоні з Іркутською областю, приїхало кілька машин. Люди в масках і зі зброєю оточили намет шамана, не давши йому зібратися, забрали його, а потім відвезли його в невідомому напрямку.

Видання Znak.com, із посиланням на одного з очевидців, уточнює, що затримання проводила поліція, припускаючи, що проти шамана може бути порушено справу за статтею «Організація екстремістської спільноти». Порушення кримінальної справи редакції «Сибір.Реалії» також підтвердив журналіст Борис Вєтров , посилаючись на анонімне джерело в правоохоронних органах Росії. За його даними, стосовно Габишева призначили психіатричну експертизу.

, посилаючись на анонімне джерело в правоохоронних органах Росії. За його даними, стосовно Габишева призначили психіатричну експертизу. У міжнародній правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в’язнем сумління і закликали звільнити його. У російському представництві організації заявили, що реакція влади на його дії виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів. Прес-секретар президента Росії Путіна Дмитро Пєсков 20 вересня заявив, що Кремль не має стосунку до затримання шамана.

20 вересня заявив, що Кремль не має стосунку до затримання шамана. Якутський шаман Олександр Габишев чотири місяці поспіль прямував пішки вздовж далекосхідних трас у напрямку Москви. Він вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаманові. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали більше мільйона переглядів.

9 вересня в столиці Бурятії почалася акція протесту. Три дні поспіль люди не йшли з площі, незважаючи на розгони і затримання. Вони вимагали скасувати результати виборів мера Улан-Уде, а також звільнити прихильників шамана Олександра Габишева, затриманих раніше.