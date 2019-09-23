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23 Вересень 2019, Київ 13:46
Новини | Міжнародні

«Спаси і прожени» – у Росії художник пише ікону шамана Габишева

Художник додав, що користувачі пропонують свої назви. Єрьоменку сподобався варіант «Дійди і прожени»

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У Росії художник із Новосибірська Костянтин Єрьоменко пише портрет шамана Олександра Габишева, який ішов до Москви з метою «прогнати Путіна». На портреті якутський шаман зображений в образі святого на іконі. Свою роботу художник опублікував 23 вересня, її робоча назва «Спаси і прожени», передає проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

За словами художника, він працює над портретом, який задумав до того, як Габишева затримали. Він додав, що користувачі пропонують свої назви. Єрьоменку сподобався варіант «Дійди і прожени».

Олександр Габишев у березні вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

/**/ /**/ /**/ Президент Росії Володимир Путін (архівне фото)
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Путін і шаман. Російська влада злякалася Олександра Габишева

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

У правозахисній організації Amnesty International Габишева назвали в’язнем сумління і зажадали його звільнення. Реакція влади виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів, відзначили правозахисники.

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