«Спаси і прожени» – у Росії художник пише ікону шамана Габишева

У Росії художник із Новосибірська Костянтин Єрьоменко пише портрет шамана Олександра Габишева, який ішов до Москви з метою «прогнати Путіна». На портреті якутський шаман зображений в образі святого на іконі. Свою роботу художник опублікував 23 вересня, її робоча назва «Спаси і прожени», передає проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

За словами художника, він працює над портретом, який задумав до того, як Габишева затримали. Він додав, що користувачі пропонують свої назви. Єрьоменку сподобався варіант «Дійди і прожени».

Олександр Габишев у березні вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

У правозахисній організації Amnesty International Габишева назвали в’язнем сумління і зажадали його звільнення. Реакція влади виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів, відзначили правозахисники.