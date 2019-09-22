Росія: в Іркутську затримали прибічників шамана Габишева на шляху до Кремля

Прибічників шамана Олександра Габишева, які після його затримання і повернення до Якутська продовжили шлях до Москви, затримали у сусідній області, повідомляє проект російської служби Радіо Свобода Сибір. Реалії.

Один із них на прізьвисько Ворон записав відеозвернення про це, не уточнивши, скількох людей затримано.

Російська служба Deutsche Welle, у свою чергу, з посиланням на правозахисника Олексія Прянишникова повідомила, що затримання сталося в Іркутську 22 вересня: поліцейські приїхали до квартири, яку винаймали активісти, посилаючись на нібито скарги сусідів на бійку, і забрала чотирьох людей до відділку.

Російські силовики ситуацію наразі не коментували.

Олександр Габишев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де він мав намір «вигнати» Путіна з Кремля у 2021 році. Він називав президента Росії «породженням темних сил», з яким під силу впоратися тільки шаману. Відео з проповідями шамана набрали більше ніж мільйон переглядів.

Шаман пройшов територією Забайкальського краю і Бурятії. Там 19 вересня його затримали поліцейські. МВС Росії заявило, що Габишева відправлять назад до Якутська.

Прихильники шамана, що приєдналися до нього в дорозі, перебралися з території Бурятії в Іркутську область і заявили про намір продовжувати його подорож.