Росія: студента Жукова внесли до списку екстремістів

У Росії Федеральна служба з фінансового моніторингу внесла звинуваченого в так званій «московській справі» студента Вищої школи економіки Єгора Жукова до списку екстремістів і терористів. Це випливає з інформації, опублікованої на сайті служби 12 вересня.

Тепер Жуков не зможе користуватися своїми банківськими рахунками. Раніше експерт ФСБ знайшов екстремізм у фразі Жукова про необхідність «будь-яких форм протесту».

З лінгвістичним висновком експерта ФСБ в цій справі ознайомилася «Новая газета». Ідеться про ролик у Youtube, опублікованbq Жуковим ще в 2017 році.

Видання також наводить відгук філологів і членів-кореспондентів Російської академії наук на дослідження експерта ФСБ. Вони дійшли висновку, що експерт вирвав фрази Жукова з контексту та надав їм протилежного змісту. Насправді в заяві Жукова йдеться про мирний протест.

Спочатку Єгор Жуков звинувачувався в участі в масових заворушеннях під час акції 27 липня в Москві з вимогою допустити незалежних кандидатів до місцевих виборів. На початку серпня суд відправив його до СІЗО на підставі протоколу перегляду відео, в якому стверджувалося, що Жуков «робить жести праворуч».

3 вересня Слідчий комітет зняв із Жукова звинувачення в масових заворушеннях і висунув нові, що стосувалися «закликів до екстремістського діяльності через інтернет». Того ж дня Жукова перевели під домашній арешт.

Звільнити Єгора Жукова та інших студентів, заарештованих у «моковській справі», вимагають представники наукової спільноти в Росії та за її межами.