Росія: прихильники якутського шамана оголосили про розпуск свого загону після погроз ФСБ

Загін якутського шамана Олександра Габишева, який продовжив після його затримання похід в Москву, в середу, 25 вересня, оголосив про розпуск і завершення походу. Про це редакцію проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії повідомив один з його учасників Віктор Єгоров.

За його словами, у вівторок ввечері до табору прихильників шамана приїхала група невідомих в цивільному і відвезла кількох членів загону у відділення поліції. Там їм заявили, що якщо загін не розпустять, їх звинуватять у тероризмі, а табір буде взято штурмом у середу вранці. В результаті прихильники шамана вирішили припинити похід та розпустити свій загін. Однак, згідно з офіційною версією, про розпуск загону по телефону попросив сам Габишев, розповів Єгоров.

У вівторок, 24 вересня, поліція затримала шістьох учасників загону якутського шамана нібито за порушення правил дорожнього руху. Раніше в Іркутську були затримані інші четверо супутників шамана, яких підозрювали в бійці.

Олександр Габишев у березні вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

У правозахисній організації Amnesty International Габишева назвали в’язнем сумління і зажадали його звільнення. Реакція влади виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів, відзначили правозахисники.