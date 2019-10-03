Російська правозахисниця: експертиза визнала неосудним шамана, який йшов «виганяти» Путіна

У Росії психолого-психіатрична експертиза на замовлення слідства визнала неосудним якутського шамана Олександра Габишева, який йшов «виганяти» президента Росії Володимира Путіна, повідомила координатор правозахисного руху «Відкрита Росія» Валентина Дехтяренко в коментарі проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії.

Адвокати Габишева мають намір провести власну експертизу з незалежними експертами. На їхню думку, у такі терміни і «у межах амбулаторної експертизи» достовірний висновок зробити неможливо.

«Ми вже розмовляли з експертами, які однозначно засумнівалися в результатах минулої експертизи. Із самим документом нам дозволили ознайомитися тільки в суботу. На становищі Олександра Габишева підсумки експертизи ніяк позначитися не повинні – він залишиться під підпискою про невиїзд. Він визнаний підозрюваним, але ні в чому не звинувачують поки», – сказала Дехтяренко.

Олександр Габишев у березні вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

У правозахисній організації Amnesty International Габишева назвали в’язнем сумління і зажадали його звільнення. Реакція влади виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення