«Вигнання Путіна». Якутський шаман Габишев запевняє, що завершить розпочату справу

Якутського шамана Олександра Габишева, який у березні пішов пішки в Москву «виганяти» президента Росії Володимира Путіна – «породження темних сил», у вересні затримали в Бурятії і відправили назад до Якутська. Там проти нього порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму, взяли підписку про невиїзд і – за результатами офіційної експертизи – оголосили неосудним.

Олександр Габишев живе в будинку своєї сім’ї під Якутськом, ходить, коли викликають, до ФСБ і каже, що все одно, «як і пророковано», дійде до Москви в 2021 році.

За цей час він дав інтерв’ю газеті «Нью-Йорк таймс» і пройшов огляд у незалежних експертів, які заявили, що Габишев не становить загрози для суспільства і не потребує примусового лікування.

У місті тим часом відбуваються мітинги на підтримку Габишева.

Життя шамана в Якутську під слідством – у фільмі Беати Бубенець (мовою оригіналу)

Могологи шамана

Спочатку герой підноситься над усіма, потім падіння відбувається, полон чи щось таке, труднощі. Потім він їх долає, і ще більше підноситься.

Я вже відчуваю, що це сценарій Божий

Я вже відчуваю, що це сценарій Божий. Я зі свого боку закликаю народ до спокою на час слідчих заходів, судових розглядів. Взаємне порозуміння з владою у мене поки досягнуте, тому так живу вільно. Це новий розділ, новий період, він не є нижчим, а [навпаки] буде вищим іще. Тому, як то кажуть, з оптимізмом дивлюсь у майбутнє.

Повзла дорогою гусениця, повільно повзла, потім натрапила на роздоріжжя і перетворилася на замоток. Вона знає, що з кокона потім з’явиться те, що швидше за неї, і сильніше, і мудріше.

Із мімікрії, з маскування вийшов. Чого мені маскуватися, зараз уже виклик кинутий, рукавички, як то кажуть, скинуті, забрало відкрите. Я сутність свою відкрив, і зараз я на коні, контролюю все.

У небесного воїна ніяких сумнівів і страхів немає. Мої противники зараз спантеличені

У мене сумнівів немає, страху немає. У небесного воїна ніяких сумнівів і страхів немає. Мої противники зараз спантеличені, вибирають, який шлях обрати. Якщо вони оберуть темний шлях – мене запроторять до в’язниці, до божевільні, – в мені прокинеться воїн і піде вже темним шляхом, ми дійдемо обов’язково до Кремля, вже шляхом воїна.

Ніякі стіни в’язниці, ніякі лікарняні палати мене не втримають. Я не така собі проста людина, я небесна людина, небесний воїн, а це інше. Тож, Росіє, будь упевнена, наше діло праве.

А якщо оберуть світлий шлях, на волі мене залишать, штрафануть навіть, але звільнять, виправдають, я піду світлим шляхом. Іти буду як білий шаман. У мене ім’я з двох слів складається – шаман і воїн – виберу я шамана. Білий шаман. Піде він очищати землю мирним шляхом, але обов’язково відбудеться те, що пророковано, дійдемо [до Москви] до 2021 року.

Вони бояться, тому що моїх світлих думок не знають.

Віра у нас міцна, світла. Не бійтеся, встаньте за нас

Усім прощення, мститися – гріх, ні краплина крові, ані волосина не впаде з цього демона, коли ми його проженемо або відправимо у відставку. Ніхто його не зачепить, він буде під недоторканністю. Ми не будемо повторювати тих кривавих революціонерів, тих, які в минулому були. Ми люди сучасні, віра у нас міцна, світла. Не бійтеся, встаньте за нас.

Видимо, поки не доходить до них, може, потихеньку дійде. Це мало кому зрозуміло. Але доведеться їм приймати це, а інакше не можна.

За нами новий світ іде, ціле цунамі нового світу. Не розуміють, що засуджені судом.

Оригінал публікації на сайті Російської служби Радіо Свобода