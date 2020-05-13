Уряд дозволив українцям пересуватися групами до восьми людей

Кабінет міністрів України вніс зміни до своєї постанови № 211 і частково зняв попередні обмеження. Відповідне рішення ухвалене 13 травня на засіданні уряду.

«Шукаючи баланс між утомою людей від карантину та недопущенням спалаху хвороби, ми вирішили пом’якшити обмеження щодо перебування людей на свіжому повітрі. Прогулюватися парками можна буде компанією до 8 людей, а сидіти за столом на літніх майданчиках можна буде вчотирьох», – прокоментував рішення прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як інформує Урядовий портал, зміни будуть оприлюднені після технічних доопрацювань та набудуть чинності з дня публікації.

З 11 травня в Україні почалося послаблення карантинних заходів, запроваджених раніше через коронавірусну хворобу COVID-19.